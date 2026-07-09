Kendall Fernández y Yailin Gómez ganaron primera etapa de la Vuelta al Porvenir 2026 en la Zona Sur

Del 9 al 12 de julio se lleva a cabo la Vuelta al Porvenir 2026, que se lleva a cabo en la Zona Sur.

Kendal Fernández, es el ganador en masculino de la primera etapa, tras un recorrido de 35 kilómetros, entre el Parque de Palmar Norte y Paso Real.

Mientras que Yailin Gómez, fue ganadora en femenino de la primera etapa, que salió de El Vergel y tuvo como meta Paso Real, con un recorrido de 27 kilómetros.

Los ciclistas sub 23, continuarán con la segunda etapa este viernes 10 de julio. En masculino saldrán de Dominical hasta Fila de Cal- Escuela Campos 2 y medio, con un recorrido de 148 kilómetros; mientras que en femenino, la salida será de Ventanas, recorriendo 118 kilómetros.

La tercera etapa será el sábado 11 de julio. En masculino recorrerán 137 kilómetros desde la Municipalidad de Corredores y en femenino, 95 kilómetros, desde Chacarita. La meta es en la Municipalidad de Buenos Aires.

Y el domingo 12 de julio, la última etapa. Será un circuito entre la Iglesia de Peñas Blancas y General Viejos. En masculino tendrá que hacer cuatro vueltas sumando 108 kilómetros y en femenino serán 3 vueltas, con 81 kilómetros.