Película Clara Sola de la directora generaleña Nathalie Álvarez recibe cinco premios en Suecia

Pérez Zeledón. La película nacional Clara Sola, fue reconocida con los premios a Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Dirección, Mejor Cinematografía y Mejor Sonido en los Guldbaggen Awards en Suecia.

Desde 1964, los Guldbagge Awards son los principales reconocimientos que otorga la industria audiovisual sueca y su objetivo es reconocer año a año el trabajo excepcional en el área cinematográfica.

En ediciones anteriores, largometrajes tan memorables como Persona y Fanny & Alexander de Ingmar Bergman, Songs From the Second Floor de Roy Andersson y Force Majeure de Ruben Östlund han sido galardonados con el premio a Mejor Película.

En el caso de Clara Sola, el largometraje pudo optar a estas nominaciones gracias a que es una coproducción entre Suecia, Costa Rica, Bélgica y Alemania.

Esta mezcla de orígenes, así como la nacionalidad de parte importante del talento involucrado, le permitió ser reconocida como la Mejor Película Sueca del 2021. Cabe recordar que la directora Nathalie Álvarez tiene tanto la nacionalidad costarricense como la sueca y es vecina de Pérez Zeledón.

Estos nuevos reconocimientos se suman al creciente historial de Clara Sola, que se ha convertido en la película más premiada de nuestra cinematografía:

– Mejor Película en Festival de Cine de Lima (Perú)

– Mejor Actriz en Festival de Cine de Lima (Perú)

– Mejor Dirección de Fotografía en Festival de Cine de Lima (Perú)

– Mejor Película en Festival Película 6 (Rumanía)

– Mejor Película New Directors en Nashville Film Festival (EE.UU.)

– Mención Especial del Jurado en Reykjavik International Film Festival (Islandia)

– Premio de la Juventud en Reykjavik International Film Festival (Islandia)

– Mejor Música Original en Film Fest Gent (Bélgica)

– Premio del Público en Charlotte Film Festival (EE.IUU.)

– Mejor Película en Mostra Internacional de Cinema de Sao Paulo (Brasil)

– Mejor Actriz en Mostra Internacional de Cinema de Sao Paulo (Brasil)

– Mejor Dirección de Arte en Mostra Internacional de Cinema de Sao Paulo (Brasil)

– Premio Especial del Jurado a Mejor Película en Thessaloniki Film Festival (Grecia)

– Premio Dams a Mejor Dirección de Casting en Torino Film Festival (Italia)

– Premio New Voices en Films From the South Film Festival (Noruega)

– Mejor Ópera Prima en Woman Film Festival from Salé (Marruecos)

– Premio del Jurado Joven a Mejor Dirección en Novos Cinemas (España)

El largometraje Clara Sola es dirigido por Nathalie Álvarez, protagonizado por Wendy Chinchilla y co-producido por Karina Avellán y Marcelo Quesada de Pacífica Grey.

Además, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes y fue la película representante de Costa Rica ante los Premios Oscars de la Academia.

A nivel nacional, el proyecto contó con el apoyo del Fondo Fauno del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, así como de la marca país Esencial Costa Rica, Universidad Veritas y Cinehouse Costa Rica.