Presbítero Oscar Navarro se prepara para su novena romería

Se prepara para su novena romería. El cura párroco de la Parroquia San Isidro Labrador en Pérez Zeledón, el presbítero Oscar Navarro, hará un nuevo peregrinar en este 2026.

El sacerdote se suma al grupo de romeros desde Pérez Zeledón hasta los pies de la Negrita, que serán 20 personas en este año.

Saldrán igualmente el 29 de julio, solo que el primer trayecto será diferente al grupo de romeros del cantón, ya que es desde La Piedra de Rivas hasta Villa Mills.

El presbítero va a celebrar la santa misa en La Trinidad a todos los romeros de Pérez Zeledón.

Con mucha fe y devoción, realiza esta peregrinación.

Para el presbítero, esta romería es un retiro espiritual.

Un año más, ya con todo listo, para la romería.