Recomiendan a romeros prepararse previo a la peregrinación hacia Cartago

Muchas son las personas quienes realizarán la romería en este 2026 desde Pérez Zeledón hasta la Basílica de los Ángeles en Cartago.

Por esa razón, la Comisión a cargo, brinda información importante para los romeros.

Alimentarse adecuadamente una semana previa es importante, igualmente hidratarse, para que esté en las mejores condiciones.

También, realizar actividad física, practicar ejercicios de estiramiento y si no está acostumbrado a caminar, es importante que lo haga.

El chequeo médico previo es necesario, para que cada persona conozca cuál es su situación de salud.

Y descanse adecuadamente.

Para la romería, utilizar ropa adecuada, al igual que el calzado, que en este caso, que sean tenis, por ejemplo, que utilizan constantemente.

Llevar agua para hidratarse, bloqueador para evitar quemaduras en la piel y comer ligeramente durante la caminata.

Como se para por el Cerro de la Muerte, llevar abrigos, guantes, capa y otros para protegerse.

Un aspecto importante, es cuidar los pies, utilizando medias limpias y cómodas, si se le hacen ampollas, solicitar valoración en un puesto de atención.

No caminar descalzo, para evitar lesiones y por supuesto, si toma algún medicamento diario, siempre andarlo consigo.