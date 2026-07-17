En el CTP de General Viejo esperan iniciar con la construcción del nuevo edificio para la biblioteca

El 27 de julio, se llevó a cabo una velada boxística en el Polideportivo de San Isidro de El General, con el fin de recaudar fondos para la construcción del nuevo espacio que albergue a la biblioteca del Colegio Técnico Profesional de General Viejo en Pérez Zeledón.

Esta actividad generó alrededor de un millón de colones, que vienen a complementar los recursos que ya se tenían para realizar este proyecto.

Actualmente, la biblioteca tiene un espacio muy reducido y con las condiciones mínimas para trabajar.

Este es un centro educativo con más de 800 estudiantes, por lo que en muchas ocasiones hay aglomeraciones y no se tiene la capacidad para que todos puedan usar este espacio.

De ahí que se trabaja desde la dirección y la Junta Administrativa, en un proyecto para la construcción de un nuevo lugar, más amplio.

Con el apoyo de la Municipalidad de este cantón y con la donación de materiales del Departamento de Ayudas Comunales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se espera que se pueda concretar la nueva infraestructura.

La nueva obra mediría unos 108 metros de construcción, casi el doble del espacio actual, por lo que vendría a mejorar sin duda la capacidad actual.

La intención es iniciar después del periodo de vacaciones.

En este Biblioteca se promueve sin duda la cultura y hay muchos distintivos en el lugar.

Además, de la lectura con gran cantidad de libros que se tienen y hasta juegos, para que pasen el tiempo los jóvenes de una manera recreativa.