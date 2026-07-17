Niños y jóvenes disfrutaron de vacaciones ambientales en la Finca Municipal

Un día diferente. Con el fin de realizar una actividad con motivo del fin de las vacaciones de medio año de los niños y jóvenes, este viernes 17 de julio, se llevó a cabo la actividad denominada vacaciones ambientales en la Finca Municipal en Pérez Zeledón.

Hubo un rally ambiental y juegos tradicionales, una aventura por equipos que combinará juegos tradicionales y desafíos ambientales para aprender sobre el cuidado del ambiente.

También, hubo una caminata por los senderos de la finca, para conocer la belleza y riqueza natural de este importante espacio ambiental del cantón.

A esto se suma, un taller de reciclaje, donde aprendieron la forma práctica cómo darles una segunda vida a diferentes materiales.

Y un taller de huertas en recipientes reutilizados, para crear su propia huerta y descubrir alternativas sostenibles para cultivar en casa.

Un día diferente, en la Finca Municipal.