Regidor José Luis Orozco renuncia a Fedemsur por falta de logros para Pérez Zeledón

Pérez Zeledón. Este miércoles primer de junio de este 2022, el regidor, José Luis Orozco, presentó su renuncia de manera irrevocable a la Federación de Municipalidades del Sur donde fue nombrado por el presente Concejo Municipal.

El regidor, alegó que para pertenecer a FEDEMSUR la Municipalidad de Pérez Zeledón debe pagar cuotas en un momento en el cual la situación económica y social del país y cantón resulta un gasto y no una inversión.

Además, que tras años de ser parte de FEDEMSUR los logros para el cantón de Pérez Zeledón son escasos o nulos.

Asimismo, indicó que algunos directivos de FEDEMSUR tienen causas penales abiertas o han sigo ligados con delitos penales o están siendo investigados.

El regidor, también manifestó que representando a FEDEMSUR hay personas de otras municipalidades del sur de Costa Rica y de Pérez Zeledón que a su vez están en la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

En ese sentido, precisó que la UNGL según los medios de comunicación destinó un presupuesto de seis millones de colones para recurrir la modificación a ley que impide que aquellos alcaldes, vicealcaldes, intendentes, regidores y síndicos reelectos puedan reelegirse nuevamente de manera consecutiva.

Por lo que con recursos públicos se está defendiendo una causa que el pueblo de Costa Rica mayoritariamente aprueba y celebra, la cual es la limitación de reelegirse en puestos de elección popular en gobiernos locales al menos por 8 años en caso de ya estar reelectos.

Orozco, precisó que observó como la UNGL ha sido usada como instrumento por algunos alcaldes y otros para luchar por la reelección.

A esto le suma que ahora algunos miembros de la Directiva de FEDEMSUR y de la UNGL también aspiran a integrar la Junta Directiva del IFAM.

Expresó que las organizaciones deben estar al servicio de las comunidades y cantones y no al servicio de unos cuantos, que se debe tener una visión de región Brunca, pero sin perder de vista que lo trascendente sacar adelante a Pérez Zeledón de la crisis actual y que los principios como la honestidad, probidad y transparencia me impiden formar parte de FEDEMSUR y los principios no se negocian.