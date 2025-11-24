Sala Constitucional da cuatro meses a la Municipalidad de Osa para desalojar a vendedores ilegales de Zona Marítimo Terrestre

“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Mainor Anchia Angulo, en su condición de alcalde y a Diego Arias Morales, en su condición de encargado interno del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, ambos de la Municipalidad de Osa, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, que coordinen lo necesario y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que dentro del plazo de cuatro, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se aborde, tramite e inspeccione la playa en que el recurrente denunció el incumplimiento a la Zona Marítimo Terrestre en su denuncia del 19 de mayo de 2025 y de acreditar la inobservancia a la legislación, deberán tomar todas las medidas necesarias para que la zona marítima sea respetada.

Además, dentro de ese mismo plazo, deberán notificarle al recurrente el resultado de su denuncia, lo cual contempla comunicar todo lo relacionado al estado, al seguimiento y a la adopción de las acciones pertinentes en atención a la denuncia formulada”.

De esta manera, la Sala Constitucional, bajo la resolución 2025037551 declaró con lugar un recurso de amparo presentado contra la Municipalidad de Osa debido a la invasión de la Zona Marítimo Terrestre en Playa Dominical por parte de vendedores ilegales, área que actualmente se encuentra ocupada por decenas de comerciantes de tiliches, toldos plásticos, camiones que ofrecen comidas y todo tipo de estructuras hechizas.

El recurso lo presentaron un grupo de vecinos de esa comunidad que ejercen actividades económicas legalmente establecidas.

El 29 de mayo anterior el Comité de Comerciantes y Ciudadanos Pro Defensa de Playa Dominical envió una nota formal por escrito al Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Osa solicitando que esa institución procediera a eliminar la ocupación ilegal del lugar; sin embargo, la falta de una respuesta y acciones específicas obligaron a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Semanas atrás, el alcalde de Osa, en una entrevista con Osa Informativo, se refirió a este tema.

Asimismo, había dicho que este tema debe atenderse como corresponde, por la sensibilidad que representa.

Ahora, la Municipalidad de Osa, tendrá que cumplir lo que indica la Sala Constitucional.