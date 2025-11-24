Eligieron a las 15 candidatas para el reinado de la Expo P.Z. 2026

El siete de febrero, será la coronación de la Reina de la Expo P.Z. 2026 y ya los organizadores, hicieron la selección de las 15 candidatas, luego del casting que llevaron a cabo este domingo 23 de noviembre en el Complejo Cultural en San Isidro de El General.

La actividad, está a cargo de la Municipalidad de Pérez Zeledón y tendrá el apoyo de una agencia de modelaje, a cargo de Dayana Vargas.

El municipio, llevó a cabo el proceso de inscripción y llevaron el casting, que incluyó una entrevista, sesión de fotos y pasarela.

Este lunes ya dieron a conocer las 15 seleccionadas de este proceso.

Las seleccionadas, estarán participando en diferentes talleres, con el fin de amplíen sus conocimientos en diferentes áreas.

Como parte del proceso que tendrán las seleccionadas y con el fin de que se den a conocer, serán parte de varias actividades del Festival Luces del Valle 2025.

Del 12 al 27 de febrero será la Expo P.Z. 2026 y estará a cargo de la Municipalidad.