Sector Piñuelas del Parque Nacional Marino Ballena se mantiene cerrado

Osa. Debido a la carencia de elementos básicos para el cumplimiento de los requerimientos mínimos para operar, el sector Piñuelas del Parque Nacional Marino Ballena en Osa, se mantiene cerrado.

Según un comunicado que compartieron, no se puede dar atención turística, porque no se cuentan con los elementos necesarios debido a la pandemia por Covid 19 y por lo tanto, no se cuenta con el aval del Ministerio de Salud.

Informaron que para solventar las deficiencias que existen y poner nuevamente a operar este sector, es que se cuenta con un proyecto que permitirá la construcción de un nuevo puesto, el cual incluye el área de servicios sanitarios, duchas, tienda de la naturaleza y el área para los guardaparques.

La intención es que las obras se concreten en este mismo 2021, ya que se cuenta con la orden de inicio.

Esta obra está incluida dentro de la inversión de ₡1.722 millones de Judesur para el proyecto de fortalecimiento en infraestructura de distintas Áreas Silvestres Protegidas ubicadas en cinco cantones del Pacífico Sur, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de estos parques nacionales, reactivando de esta forma la actividad económica y turística en la zona.