Ya comenzaron a ingresar los indígenas Ngäbe-Buglé para la recolección de café en cantones como Coto Brus y Pérez Zeledón

Como lo indica la funcionaria del ICAFE, una cantidad muy alta de extranjeros llegan a realizar la recolección del café en cantones como Pérez Zeledón y Coto Brus.

En la cosecha 2025-2026, tuvieron un registro de unas 12 mil personas quienes ingresaron, sobre todo indígenas Ngobe Buglé quienes vienen desde Panamá.

Esta mano de obra extranjera se ha convertido en una clave para recolectar el grano.

Cabe indicar que los gobiernos de Costa Rica y Panamá implementaron el Carné Sanitario Binacional para los trabajadores indígenas Ngäbe-Buglé.

Esta medida coincide con la temporada de recolección de café 2026-2027, periodo en el que miles de personas cruzan la frontera desde Panamá para trabajar en las fincas cafetaleras costarricenses.