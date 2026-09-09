Reconstruyen las escuelas de Daniel Flores, IDA Jorón, República de México en Cajón, San José y Palmital de Rivas

El Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), continúa avanzando a paso firme y brindando mejores condiciones a la comunidad educativa de nuestro país.

Como parte de este esfuerzo, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, trabajan en la reconstrucción de cinco centros educativos en el cantón de Pérez Zeledón.

Se trata de la Escuela Daniel Flores Zavaleta y la Escuela IDA Jorón, ambas en el distrito de Daniel Flores, la escuela San José de Rivas y la escuela Palmital en Rivas, así como a la Escuela República de México, en Cajón.

En conjunto, estos cinco proyectos beneficiarán a 700 estudiantes del cantón, brindándoles mejores condiciones de aprendizaje.

Para ello se destinará una inversión de más de 1900 millones de colones, con la que se construirá infraestructura educativa moderna, segura y resiliente, acorde con las necesidades de la población estudiantil.

Las obras registran un avance significativo y se proyecta que finalicen durante el segundo semestre de este año.

Estos centros educativos sufrieron fuertes daños en 2022 como consecuencia de las intensas lluvias y fuertes vientos asociados al huracán Julia, dejando a las escuelas en condiciones precarias para continuar impartiendo lecciones de forma segura y comprometiendo la integridad de estudiantes, personal docente y administrativo.

Las escuelas forman parte de las 25 que se intervendrán en Pérez Zeledón como parte del Programa PROERI. Del total de intervenciones, ocho ya se finalizaron y actualmente brindan condiciones seguras y dignas para cientos de estudiantes en este cantón.

A la fecha, PROERI registra un avance general de un 88% de ejecución, lo que se ve reflejado en 390 proyectos en distintas etapas de desarrollo en todo el país.

Este progreso refleja el esfuerzo articulado entre instituciones del Estado, gobiernos locales y comunidades, en pro del desarrollo del país.

El programa, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), contempla intervenir más de 450 proyectos de reconstrucción de obras públicas en peligro inminente y emergencia, tras los daños causados por la tormenta tropical Bonnie, la Zona de Convergencia Intertropical del Pacífico y el Huracán Julia, atendidos por la CNE, CONAVI, MEP, INCOFER y MIVAH.