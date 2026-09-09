¿Qué beneficios tendrán los estudiantes de ingeniería en sistemas de la UNA tras acreditación de carrera?

La carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Nacional, sede Región Brunca, recibió la acreditación del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES).

Esta carrera agrupa los títulos de Bachillerato en Ingeniería en Computación, Ingeniería en Sistemas de Información, Diplomado en Desarrollo de Software y Diplomado en Programación de Aplicaciones Informática.

Esta acreditación es el resultado de muchos meses de trabajo.

Para lograr la acreditación las carreras se tuvieron que someter a una evaluación.

La acreditación brinda a estudiantes, familias y empleadores una garantía adicional sobre la calidad del proceso formativo y constituye un reconocimiento al aporte de la UNA al desarrollo de la Región Brunca mediante la formación de profesionales en tecnologías de información y comunicación.