Pronunciamiento de la Federación de Municipalidades de la Región Brunca y sus alcaldes, sobre los bloqueos en la Región Brunca

Por medio de este pronunciamiento en conjunto el Consejo Directivo de FEDEMSUR y los alcaldes de la Región Brunca: Carlos Viales Fallas, alcalde de Corredores, Frainer Lara Blanco, alcalde de Golfito, Alberto Cole de León alcalde de Osa, José Rojas Méndez, alcalde de Buenos Aires, Steven Barrantes Núñez alcalde de Coto Brus y Jeffry Montoya Rodríguez alcalde de Pérez Zeledón, solicitamos al presidente de la Republica, MSc. Carlos Alvarado Quesada, con mucha humidad pero con vehemencia y urgencia que abra un proceso de dialogo con los representantes de este movimiento cívico, y luego que establezca una mesa de dialogo con los diferentes sectores del país públicos y privados tal como lo ha propuesto la conferencia Episcopal y que usted personalmente lidere como corresponda la búsqueda de acuerdos, ante la crisis de violencia y desesperación que experimenta Costa Rica.

La falta de llegar a acuerdos ya nos ha traído pérdidas millonarias en la producción, en el turismo, en las exportaciones, generando más pobreza y desempleo, aunado al agravante de que no se ha podido trasladar la basura convirtiéndose de esta manera en una amenaza sanitaria que se vienen a agudizar la crisis que vivimos.

Hoy en sesión extraordinaria de la Comisión Técnica Especial de FEDEMSUR, analizamos los hechos acontecidos hasta el momento ya que Costa Rica ha sido siempre un país de paz, trabajo y respeto, esta Federación cree en el dialogo y los derechos de los costarricenses, por lo que solicitamos que usted señor presidente Carlos Alvarado actúe como líder que dirige con justicia y en conjunto con su equipo de trabajo escuchen el clamor, el sentir de la ciudadanía.

Señor Presidente, entendemos y compartimos la situación difícil por la cual atraviesa el país en medio de la PANDEMIA POR EL VIRUS COVID-19 y nosotros hemos estado hombro a hombro con su gobierno en esto, pero la ruta de cargar de más impuestos a la población no es la más correcta, hoy estamos de lado del pueblo y nos oponemos a más impuestos. .

No más impuesto, los ingresos del país mejoraran cuando en este país la carga tributaria la llevemos proporcional a nuestro poder adquisitivo.

Señor presidente la Región ya no aguanta mas, actué ya.