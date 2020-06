Pérez Zeledón quedaría sin proyectos municipales en 2021

Según la Municipalidad de Pérez Zeledón, la baja en la recaudación de impuestos genera una incertidumbre sobre el presupuesto para el 2021.

Para el 2021 se prevé que Pérez Zeledón se quede sin proyectos municipales, debido al faltante de recursos en el Gobierno Local.

Así lo dijo este lunes en conferencia de prensa el director financiero de la Municipalidad de Pérez Zeledón, Alcides Arias, quien adujo que proyectan un déficit de entre ₡1300 millones y ₡1500 millones, para el 31 de diciembre.

Según Arias, la caída en la recaudación de impuestos, por el golpe económico patrocinado por las medidas sanitarias para prevenir la propagación del Coronavirus COVID-19, son el principal detonante que en 2021 el cabildo se quede sin crecer y sin generar proyectos nuevos.

«De momento lo que sabemos, y la orden que ya se ha girado a lo interno de la administración, es que no vamos poder tener crecimiento, no vamos a poder pensar en asignarle más recursos a las unidades, no vamos a poder pensar en contratar más personal, recalificaciones de plazas, cosas que a veces se hacen».

El iniciar algún proyecto, si recortamos los proyectos de los distritos que son un área tan sensible, (…) con más razón otras ideas que se manejaban hacia lo interno. A excepción que tengan una fuente de financiamiento propia y que se mantenga, pero en general vemos un panorama bastante difícil para el próximo año», expresó Arias.

Aunque aún no hay certeza de los golpes provocados a la economía local como consecuencia del COVID-19, la Municipalidad espera que para finales de julio el panorama sea completamente lúcido.

Arias agregó que también habrá recortes en compras de materiales, bienes duraderos como equipos de trabajo.

«Esto va a estar prácticamente limitado y diría que no solamente por el 2021, sino un poquito más», mencionó.

Para tratar de bajar el impacto en la recaudación, la Municipalidad de Pérez Zeledón dio a conocer una serie de beneficios para los patentados que tienen una afectación en sus ventas de al menos el 20% con respecto a febrero.

Quienes demuestren la caída en sus ingresos con declaraciones juradas, certificaciones de contadores públicos autorizados o declaraciones del Impuesto del Valor Agregado, pueden acercarse a la municipalidad para acogerse a una prórroga de pago de obligaciones.

La medida consiste en que aquellos comerciantes que estaban al día con el pago de marzo puedan pagar los periodos de junio y septiembre a más tardar el 30 de septiembre.