Alcaldesa de Buenos Aires reconoce crisis por recolección de los desechos

Problemas mecánicos en dos de los tres camiones tiene que aprietos a la Municipalidad de Buenos Aires para la recolección de los desechos.

Esto porque solo uno está en funcionamiento y tomaron la decisión administrativa, de agregar una vagoneta para reforzar el servicio, sin embargo, no es suficiente la capacidad para la necesidad que se tiene para recoger la basura en todo el cantón.

La alcaldesa, Margoth Mora, por medio de las redes sociales del municipio, explicó la situación que se vive y pide compresión a la población.

El problema, es que reparar los dos camiones lleva su tiempo, ya que se tiene que hacer un proceso de contratación pública por medio del Sicop.

La alcaldesa, también, dijo que están en el proceso de compra de dos nuevos camiones recolectores de basura, con una inversión de unos 300 millones de colones.

Pero estos camiones no se encuentran el país, sino que llegarían hasta octubre.

De ahí que informaron que estos meses desde julio hasta octubre van a ser complicados para dar el servicio de recolección de la basura en el cantón.

Por lo que la jerarca municipal, hizo un llamado a la población, que haga la separación de los desechos y de esta manera, no se genere tanta basura.

Con dos camiones dañados y esperando la llegada de los dos nuevos, que van a tardar meses, el problema de la recolección de la basura se complica en el cantón de Buenos Aires.