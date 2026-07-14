Colegio Académico Indígena La Casona participa en plan piloto sobre experimentación científica

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) puso en marcha en territorios indígenas de Costa Rica el plan piloto de Experimenta+, una iniciativa internacional que posiciona al país como referente regional en la enseñanza de las ciencias mediante laboratorios remotos.

El plan piloto inició en la región de Occidente y posteriormente llegó al Colegio Académico Indígena La Casona, en Coto Brus, donde estudiantes de séptimo año participaron en actividades que integran laboratorios remotos, microscopía, experimentación presencial y recursos digitales para el estudio de células animales y vegetales.

El proyecto reúne a Costa Rica, Panamá, República Dominicana y El Salvador con el propósito de fortalecer la educación científica a través de tecnologías innovadoras que posteriormente serán adaptadas y replicadas por cada uno de los países participantes.

En Costa Rica, la experiencia se desarrolla como parte del cumplimiento de la Ley 10.888, que impulsa la incorporación de laboratorios remotos en la educación primaria y secundaria pública.

El coordinador del Laboratorio de Experimentación Remota de la UNED, Carlos Arguedas Matarrita, explicó que, una vez validado en Costa Rica, servirá como referencia para que Panamá, República Dominicana y El Salvador desarrollen sus propias experiencias de aprendizaje utilizando los laboratorios disponibles en cada país.

Uno de los principales diferenciadores de Experimenta+ es su enfoque intercultural, la guía de aprendizaje fue contextualizada a partir de la cosmovisión Ngäbe mediante el relato “Los Colores Escondidos de Ngöbö: Descubriendo las Semillas de la Vida” y traducida al idioma Ngäbere.

El trabajo es coordinado entre la universidad, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y las comunidades indígenas para asegurar que la implementación de los laboratorios responda a las necesidades y fortalezas del contexto local.

La docente del Colegio Académico Indígena La Casona Karina Valverde Alpízar, destacó que el proyecto despertó un alto nivel de interés y participación entre el estudiantado, al ofrecer una forma diferente de aprender ciencias.

Valverde agregó que, no es lo mismo explicar las células en una pizarra que permitirles observarlas, experimentar y analizar por sí mismos. Incluso, cuando realizaron la actividad relacionada con células, inmediatamente comenzaron a investigar y comprobar la información por iniciativa propia.

El modelo de actividades experimentales desarrollado durante este plan piloto será presentado a los países participantes para que diseñen y adapten sus propias propuestas educativas, consolidando a Costa Rica y a la UNED como referentes regionales en innovación científica, educación inclusiva y transformación digital de la enseñanza.