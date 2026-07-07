Analizan al cantón de Corredores en materia de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes

El Ministerio Público registró 3.203 casos de relaciones sexuales con personas menores de edad entre enero y setiembre de 2025, frente a 2.772 en 2020.

Según cifras del Poder Judicial citadas, en un estudio que lleva por nombre La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) en Costa Rica: análisis de tres cantones del Pacífico del país.

La investigación fue elaborada por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA- UNA) y por el programa Proyectos Interdisciplinarios para los Derechos de las Niñeces y la Adolescencias (PRIDENA-UCR).

Esto luego de que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) solicitó la investigación al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para analizar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en los cantones de Puntarenas, Garabito y Corredores.

En el caso específico de Corredores, según este estudio, en el año 2021, la Dirección Regional de Corredores desarrolló el documento Diagnóstico Situacional de los derechos de la niñez y la adolescencia en el Cantón de Corredores.

En este documento reportan solo 2 casos de explotación sexual comercial durante el año 2019 y otros 2 casos en el 2020.

De acuerdo con la investigación, no existe otro documento más reciente que aporte datos sobre los años 2021 al 2025.

Asimismo, indican que es necesario considerar que la migración por la frontera sur de Costa Rica sufrió un incremento en el flujo de personas.

En relación a las personas menores de edad en movilidad humana para el año 2021, la OIM reporta 7680 personas menores de edad.

Estas cifras reflejan una situación compleja que ha requerido una respuesta país para respetar los derechos humanos de las personas migrantes.

No se puede indicar si existen personas en condición de trata o explotación sexual comercial, pero sí indicaron que es importante analizar el panorama de la migración en la frontera sur de Costa Rica para conocer si los datos de explotación sexual comercial de la zona sur incrementaron o bien se mantuvo la misma tendencia del año 2019.

Corredores es el cantón número 10 de la provincia de Puntarenas, cuenta con una población cercana a los 54.999 habitantes y una extensión territorial de 272,9 km cuadrados, dividida en 4 distritos.

Es uno de los cantones más desfavorecidos del país, con un IDS de 34.79, el tercero más bajo a nivel nacional (MIDEPLAN, 2023).

Su situación fronteriza, junto con indicadores críticos en salud, educación y empleo, consolida un escenario de pobreza estructural y marginación histórica.

A esto se suma la alta presencia de poblaciones migrantes, que a menudo se encuentran fuera de las redes formales de protección del Estado.

El Índice de Bienestar de Niñez y Adolescencia Cantonal, se ubica en la posición 65 a nivel nacional, presentando un bajo nivel de bienestar de las personas menores de edad del cantón (UNICEF y MIDEPLAN, 2025).

Estas condiciones propician entornos donde los derechos de la infancia se desprotegen con mayor facilidad.

Según el informe, muchos casos de explotación sexual comercial ingresan bajo otras categorías, como negligencia de cuido o relaciones impropias, y la clasificación inicial no se corrige, aunque la investigación posterior confirme explotación sexual.

El informe recomienda crear un sistema de registro unificado de personas menores de edad, amparado en la ley de protección de datos, y dotar de mayores recursos humanos y financieros a la CONACOES.

Los autores sugieren además que el PANI revise sus mecanismos de clasificación de denuncias para reflejar con exactitud los casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes detectados durante las investigaciones administrativas.