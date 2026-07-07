Conforman Comité Pro-Donación Altruistas de Sangre de Pérez Zeledón

Con el fin de apoyar el trabajo que viene realizando el Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla, es que se conformó el Comité Pro-Donación Altruistas de Sangre de Pérez Zeledón.

Un grupo de siete personas voluntarias se sumaron a la iniciativa, para realizar actividades y motivar a la población a que se acerquen a donar sangre.

PRO-DONAS, trabaja bajo el lema: Lazos de Vida y esperan tener presencia también en actividades masivas, para motivar a las personas, que se acerquen y que tengan toda la información necesaria.

En el pasado, se hicieron campañas grandes en el cantón, para la recaudación de donantes de sangre.

De ahí que este este año, esperan hacer un actividad grande el 24 de octubre en la Feria del Productor.

Este Comité, espera dar todo el apoyo necesario al Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla.