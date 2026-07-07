Julio de 2026 y proyecto de Bono Comunal en Tierra Prometida sin terminar, esto dice el BANHVI

“El Banco Hipotecario ha desarrollado todas las acciones necesarias para que las obras del bono comunal en la comunidad de Tierra Prometida se concluyan en su totalidad en el más corto plazo posible.

La fiscalización e inspección de las obras se mantiene con visitas coordinadas por la Entidad Autorizada Fundación Costa Rica Canadá (FCR-Can) y el inspector del departamento técnico de BANHVI, así como de los ingenieros de la empresa constructora.

Respecto al avance específico de las obras, en este momento se encuentran pendientes únicamente algunas reparaciones menores a lo largo del proyecto, así como la colocación de barreras de seguridad en algunos sectores, las cuales se espera estén instaladas entre los meses de julio y agosto”.

Esta fue la información brindada por medio de la oficina de prensa del BANHVI.

Pasan y pasan los días, pero el proyecto de Bono Comunal en Tierra Prometida en Pérez Zeledón no se concluye.

Aunque ya las calles se aprecian asfaltadas, todavía hay otras que no se concluyen.

Esta fue la información que brindó la vicealcaldesa, Rosibel Ramos, durante la sesión municipal del martes 30 de junio de 2026, donde informó que se tiene un avance de un 97.62 por ciento del proyecto.

Y es que prácticamente, cada martes, en el informe de la alcaldía, se hace referencia al Bono Comunal. Ya son muchos años que la Municipalidad ha emitido varios informes sobre las obras y hasta ha solicitado informes, que según han dicho, no llegan detallados ni como corresponde.

Tanto así, que varios regidores, han hecho eco al malestar de vecinos por los atrasos constantes que se tuvieron.

Y en febrero de este mismo 2026, la presidenta municipal, Andrea Herrera, dio a conocer que se tramitó una denuncia ante la Contraloría General de la República por los atrasos en el proyecto de Tierra Prometida.

Este proyecto se construye con una inversión del programa de Bono Colectivo que impulsan el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), en beneficio de más de 1.100 personas de dicha comunidad de la Zona Sur.

El financiamiento para el proyecto fue presentado al Banco Hipotecario por la Fundación Costa Rica Canadá, que es la entidad responsable de administrar los recursos y de velar porque las obras sean construidas conforme a lo estipulado en los planos y con las normas de calidad vigentes.

Además del asfaltado de las calles con sus respectivos reductores de velocidad y demarcación, tanto horizontal como vertical; el proyecto de bono comunal Tierra Prometida incluye una nueva red de agua potable, sistema de evacuación de aguas pluviales, construcción de aceras a lo largo de todas las calles, así como de rampas tanto de ingreso a espacios públicos, como a viviendas y en las esquinas de la urbanización, en cumplimiento de la Ley 7600.

Cabe indicar que el proyecto fue anunciado en febrero del 2018, por el BANHVI, con una inversión es de ¢2.371 millones.

A finales del 2022, comenzaron los trabajos y a la fecha no se concluyen, es decir, casi cuatro años ya.

Los vecinos y dirigentes han luchado por años para que las obras se concretarán, han sufrido por las lluvias y el mal estado.

Ahora, las calles están en mejores condiciones y quedan a la espera de que las obras se concluyan de la mejor manera, para beneficio de la comunidad.