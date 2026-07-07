Darán dos charlas en Pérez Zeledón sobre FOMUJERES

La Municipalidad de Pérez Zeledón, en coordinación con el INAMU, les invita a participar en dos sesiones informativas sobre el Programa FOMUJERES, que brinda fondos no reembolsables.

Estas serán el miércoles 15 de julio a partir de las nueve de la mañana en el salón comunal de Las Mesas de Pejibaye y el jueves 16 de julio a partir de las ocho de la mañana en el Complejo Cultural en San Isidro de El General.

FOMUJERES es un programa que brinda fondos no reembolsables (capital semilla) para apoyar a mujeres emprendedoras y empresarias en el fortalecimiento de sus negocios y el impulso de su autonomía económica.

Este Fondo es exclusivo para mujeres. Para conocer los requisitos y las bases de postulación, las personas deben ingresar a www.inamu.go.cr en la sección de FOMUJERES, ahí deben además completar el diagnóstico de la etapa de madurez del proyecto.

Este diagnóstico permitirá, además de conocer el grado de madurez del proyecto, vincular con otros programas sean del INAMU o de otras instituciones para potenciar la autonomía económica de las mujeres.

Las charlas estarán a cargo de funcionarias del INAMU de la Región Brunca.

Para más información: WhatsApp 2220-6692 de la Oficina Municipal de la Mujer – Municipalidad de Pérez Zeledón