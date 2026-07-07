Parque Nacional Corcovado queda libre de baterías de litio tras extraer las últimas nueve

Por medio de una publicación de la Cámara de Turismo de Puerto Jiménez, se dio a conocer que este martes 7 de julio, se extrajeron las últimas nueve baterías de litio que permanecían en la Estación Sirena, en el Parque Nacional Corcovado.

Las labores iniciaron a las 4:30 a.m., iniciaron las labores para extraerlas, logrando dejarla completamente libre de este tipo de residuos.

Esta labor fue realizada de manera conjunta entre la ADI Corcovado y los guardaparques de Sirena, bajo el liderazgo del guardaparque Jaison Guerrero.

Estas baterías eran usadas para el tratamiento de aguas residuales del parque, sobre las cuales pesaba una orden sanitaria del Ministerio de Salud, que al dejar de funcionar, las aguas residuales no eran tratadas y eso repercute en el aforo de este.

Asimismo, indicaron que el jueves anterior se trasladó a Cartago el primer lote de baterías para su adecuada disposición final.

Cada batería tiene un peso aproximado de 140 kg, lo que evidencia el gran esfuerzo logístico requerido para esta operación.

Esta labor fue parte de la ruta de trabajo que se definió en la mesa de turismo realizada el pasado 24 de junio y fue posible gracias a la coordinación entre la Fuerza Pública, la Municipalidad de Puerto Jiménez, el ICE, la ADI Corcovado, Guias de turismo, Kendry Tours y el SINAC, demostrando que el trabajo conjunto permite obtener resultados positivos para la conservación del Parque Nacional Corcovado.

Todo esto es parte de la orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, la cual establecía el retiro de 37 baterías ubicadas dentro del Parque Nacional Corcovado, las cuales se encontraban en desuso, luego de cumplir su función de alimentar el sistema fotovoltaico en la Estación Biológica Sirena.

El miércoles primero de julio, se realizó en una primera etapa la extracción de 14 de estas baterías, desde el Área Silvestre Protegida, hasta Puerto Jiménez a bordo de una embarcación patrullera.

Posteriormente, fueron transportadas con el apoyo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hasta Ochomogo en Cartago, donde se entregarán a una empresa autorizada para su tratamiento y disposición final, conforme a la normativa ambiental vigente.