Así quedó conformada la junta directiva de la UPIAV

Tras la realización de su asamblea general, se dio a conocer la integración de la junta directiva de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, UPIAV.

Estos son los puestos:

Secretario General: Jaime Rojas Mena

Secretario Adjunto: Pablo Céspedes Jiménez

Secretaria de Correspondencia: Deyanira Torres Varela

Tesorera: Gerardo Mesén Quirós

Secretaria de Organización: Ana Luisa Carrales Castro

Vocal I: Niria Fonseca Fallas

Vocal II: Luis Ángel Garro Godínez

Suplente: Olger Fonseca Salazar

Suplente: Rosa Sandí Jara

Fiscal: Omar Valverde Martínez

La elección de esta nueva Junta Directiva representa un compromiso con los principios y objetivos que han guiado a nuestra organización a lo largo de su trayectoria.

Sus integrantes asumirán la importante tarea de continuar impulsando el desarrollo institucional, fortalecer la participación de los afiliados y promover iniciativas que contribuyan al bienestar y progreso del sector productivo.