Así quedó conformada la junta directiva de la UPIAV

Tras la realización de su asamblea general, se dio a conocer la integración de la junta directiva de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, UPIAV.
Estos son los puestos:
Secretario General: Jaime Rojas Mena
Secretario Adjunto: Pablo Céspedes Jiménez
Secretaria de Correspondencia: Deyanira Torres Varela
Tesorera: Gerardo Mesén Quirós
Secretaria de Organización: Ana Luisa Carrales Castro
Vocal I: Niria Fonseca Fallas
Vocal II: Luis Ángel Garro Godínez
Suplente: Olger Fonseca Salazar
Suplente: Rosa Sandí Jara
Fiscal: Omar Valverde Martínez
La elección de esta nueva Junta Directiva representa un compromiso con los principios y objetivos que han guiado a nuestra organización a lo largo de su trayectoria.
Sus integrantes asumirán la importante tarea de continuar impulsando el desarrollo institucional, fortalecer la participación de los afiliados y promover iniciativas que contribuyan al bienestar y progreso del sector productivo.