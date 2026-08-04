CTP San Isidro y Liceo de Ciudad Neily serán las sedes para prueba de idoneidad de funcionarios del MEP

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, dio a conocer las fechas para la aplicación de la prueba de idoneidad dirigida a más de 5.000 personas funcionarias de los estratos calificado y operativos comprendidos en el Artículo 15, como parte del proceso para optar por una plaza en propiedad.

Este concurso interno forma parte de la estrategia del MEP para fortalecer la estabilidad laboral del personal del ministerio, docente, administrativo y operativo, para las clases de puesto contempladas en el penúltimo párrafo del Artículo 15 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil.

La aplicación de las pruebas se realizará en dos fechas:

Jueves 3 de setiembre: corresponde al estrato calificado, incluyendo los puestos de cocineros, asistentes de enseñanza especial y trabajadores calificados 1 y 2, según sus especialidades.

Viernes 4 de setiembre: será el turno del estrato operativo, que incluye auxiliares de vigilancia de centros educativos, conductores, misceláneos de servicio civil 1, conserjes de centros educativos y oficiales de seguridad.

En el caso del personal de la Zona Sur, se informó que en el gimnasio del Colegio Técnico Profesional San Isidro, se hará la prueba para las direcciones regionales de Pérez Zeledón y Grande de Térraba.

Mientras que en el gimnasio del Liceo de Ciudad Neily, al personal de la dirección regional de Coto.

El jerarca reiteró la importancia de presentar el comprobante de asistencia a su jefatura inmediata.

En las próximas semanas, cada persona postulante recibirá la información detallada sobre la sede donde deberá realizar la prueba.

Es importante mencionar que el recinto asignado, para la aplicación de la prueba, está condicionado al lugar más cercano a su recinto de trabajo.

El MEP reafirma su compromiso con procesos transparentes, que promuevan la estabilidad laboral y garanticen oportunidades justas para todas las personas funcionarias y reitera a la comunidad educativa mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ministerio.