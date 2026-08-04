Dan reconocimiento a quien por años lideró el proyecto Káloie y se logró la creación del Movimiento de Vida Independiente de Pérez Zeledón

Yoko Ishibashi, fue por años la coordinadora General del Proyecto Káloie y coordinadora en la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA.

Ella, fue una de las personas quien trabajó mucho para que se creara el Movimiento de Vida Independiente, Centro Morpho, en Pérez Zeledón.

Años después, vuelve a Costa Rica y se brindó un homenaje en una actividad que se realizó en el Complejo Cultural en San Isidro de El General.

Años después, llega y se siente muy complacida por todo lo que ha logrado el Movimiento, que sigue en las luchas.

Dijo que se va muy contenta, de saber que lo que inició con una idea, hoy es un ejemplo para el mundo en materia de discapacidad.