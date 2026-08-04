Entregan ultrasonido digital al área de Ginecobstetricia del Hospital Escalante Pradilla

Este miércoles cuatro de agosto, la Asociación Pro Hospital, hizo entrega de un ultrasonido digital para ginecobstetricia del Hospital Escalante Pradilla, que tuvo una inversión de unos 19 millones de colones.

Esta compra se logró tras un proyecto que fue presentado ante la Junta de Protección Social y que les fue aprobado.

Este es un equipo único que llega para la atención de las pacientes de obstetricia y ginecología.

Con este nuevo equipo se podrán hacer diferentes ultrasonidos.

En el Área de Maternidad, se mostraron muy complacidos con este nuevo equipo.

Esta es la segunda entrega que hace la Asociación Pro Hospital durante esta semana, pues también el lunes se recibieron 28 sillas de ruedas, que serán utilizadas principalmente para el área de emergencias.