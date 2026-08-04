Conmemoran 10 años de la aprobación de Ley para la autonomía de las personas con discapacidad

Wendy, Minor y Luis, fueron las personas con discapacidad, quienes, junto a nueve asistentes personales, emprendieron un recorrido de 282 kilómetros entre San Isidro de El General y la Asamblea Legislativa en el año 2016, que se le denominó Try Costa Rica.

Tras esta travesía, lograron la aprobación de la Ley 9379, Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, la cual fue publicada en el diario oficial La Gaceta el 30 de agosto de 2016.

Su meta principal es asegurar que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones y vivir de forma independiente.

Ya 10 años después, el Movimiento de Vida Independiente, Centro Morpho de Pérez Zeledón, tomó la decisión de realizar un foro, para recordar esta fecha y tener un diálogo constructivo sobre los avances y desafíos de la autonomía personal.

La actividad tuvo lugar en el Complejo Cultural y contó con el apoyo de la Municipalidad de este cantón.

10 años después, se sigue en la lucha.

De esta manera y con invitados especiales, se llevó a cabo este acto conmemorativo.