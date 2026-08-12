Asociación de Desarrollo Integral de Altamira y San Isidro en Biolley cuenta con Centro de Operaciones

La Asociación de Desarrollo Integral de Altamira y San Isidro de Biolley (ADIALSI) en el cantón de Buenos Aires, celebró un importante logro para su comunidad: la inauguración de su Centro de Operaciones, una infraestructura que fortalecerá la capacidad de trabajo y atención de la organización comunal.

Este proyecto representa una inversión de ₡40 millones, gracias al apoyo del Banco Nacional, que también ha respaldado a esta organización con la adquisición de un vehículo valorado en ₡25 millones.

A esto se suma el aporte de Dinadeco, que en 2024 aprobó cerca de ₡10 millones en mobiliario y equipo, fortaleciendo las condiciones necesarias para el funcionamiento de la asociación.

Por lo que, ahora cuentan con una infraestructura que fortalecerá las labores de su empresa comunal de mantenimiento de caminos.

Esta obra se suma al camión entregado previamente como parte del proyecto impulsado por el programa Transformando Comunidades del Banco Nacional, una iniciativa que fortalece las capacidades de la organización, promueve el empleo local, dinamiza la economía de la zona y genera oportunidades para un desarrollo más sostenible.

Por lo que en Dinadeco, indicaron que cuando las instituciones y las organizaciones comunales trabajan juntas, los recursos se convierten en oportunidades y las comunidades avanzan.

“ADesde Dinadeco celebramos este nuevo espacio que permitirá a la organización continuar impulsando proyectos y soluciones para el desarrollo de Altamira y San Isidro de Biolley.

Cuando una comunidad se organiza y trabaja por un objetivo común, surgen oportunidades que dejan huella,” manifestaron en las redes sociales de la institución.