Generaleño destaca en concurso internacional de composición de música para cine

El músico, oriundo de Pérez Zeledón, Andrés de Jesús Soto Elizondo, logró un tercer lugar en el Pacific Northwest Filmscore Composition Contest, tras componer para un cortometraje.

En este concurso que se realizó en Estados Unidos, participaron músicos de más de 100 países, por lo que para él, este es un gran logro.

Andrés de Jesús compuso la música para un corto, donde por medio de la música se tenían que mostrar diferentes sentimientos.

Andrés de Jesús, fue alumno de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón.

Luego, se fue a vivir a Italia donde se profesionalizó en el violonchelo.

Parte de sus estudios grado, sacó una maestría en composición de música para películas, video juegos, publicidad y documentales.

De ahí fue que logró darse cuenta del concurso y participar.

Dentro de lo logrado, tuvo una entrevista con uno de los jurados, quien es compositor de Los Ángeles y eso le permite adquirir más experiencia.

Andrés de Jesús, ahora vive en Argentina, donde junto a su esposa, trabajan diferentes proyectos musicales.