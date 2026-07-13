Este lunes 13 de julio comenzó la inscripción para hacer la romería desde Pérez Zeledón

Ellos llegaron la mañana de este lunes 13 de julio a realizar el proceso de inscripción para hacer la romería desde Pérez Zeledón hasta la Basílica de los Ángeles.

Sobre los precios, se tienen que pagar ocho mil colones de inscripción, que incluye la asistencia que se le brinda al romero de camino.

Y opcional, la compra de la camiseta que tiene un valor de ocho mil colones y el pasaje del autobús de regreso es de ocho mil colones.

Cabe indicar que se paga en efectivo.

Este año, se tiene apoyo del Área de Salud de la CCSS del cantón y por supuesto, del grupo de asistencia.

La salida será el 29 de julio, a las cuatro de la mañana la santa misa en la Catedral de San Isidro de El General y el peregrinar inicia a las cinco de la mañana.

Este primer día llegan al albergue en Villa Mills, con un recorrido de 41 kilómetros.

El 30 de julio, el segundo día, será desde Villa Mills hasta La Trinidad, caminando 35 kilómetros.

El tercer día, el 31 de julio, desde La Trinidad hasta San Isidro de El Guarco con un recorrido de 33 kilómetros.

Y el cuarto y último día, el primero de agosto, desde San Isidro de El Guardo hasta la Basílica, caminando 12 kilómetros.

La inscripción inició este lunes 13 y será hasta el viernes 17 de julio de ocho de la mañana a 12 medio día y de una a cinco de la tarde, mientras que el sábado 18 de julio, de ocho de la mañana a 12 medio día en las aulas de catequesis, que se ubican cerca de la Feria del Productor Generaleño.