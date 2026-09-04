Con una fiesta para niños y niñas con alguna discapacidad así comenzaron celebraciones en el Complejo Cultural

El jueves tres de setiembre en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, un grupo de niños y niñas con discapacidad la pasaron de maravilla con una serie de actividades que organizaron para ellos.

La actividad es parte de todo un programa que trabaja la Municipalidad de Pérez Zeledón, como parte de la celebración del Día del Niño.

Las actividades continúan el martes ocho de setiembre, a las ocho y media de la mañana, con estudiantes de las escuelas de San Blas, Santa Cruz y Los Alpes.

Mientras que el miércoles 9 de setiembre, será dirigido a los niños que forman parte del programa de Hogares Solidarios del PANI y los estudiantes de Escuela Calle Mora Arriba.

Ambas actividades también en el Complejo Cultural.

Y el jueves 10 de setiembre, se trasladarán a la escuela de San Salvador de Barú, con una serie de actividades.

De esta manera, celebran el Día del Niño.