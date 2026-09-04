Realizaron vigilia en honor al generaleño Randall Gamboa

La noche del jueves 3 de setiembre en la plazoleta del parque de San Isidro de El General, se llevó a cabo una vigilia en honor a Randall Gamboa.

La actividad fue coordinada por el Colectivo Causa Sur y tuvo el apoyo de la familia.

La intención era transmitir un mensaje social, tras lo que vivió Randall y para ello, además se tuvo la presentación de diferentes artistas locales.

El 3 de septiembre se cumplió un año desde que Randall Gamboa Esquivel fue deportado a Costa Rica, tras haber sido detenido y puesto en custodia por el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) en Estados Unidos.

Poco después de su llegada a Costa Rica en grave estado de salud, el generaleño quien tenía 52 años, murió el 26 de octubre de 2025.

Finalmente, la familia hizo un llamado a la población de que no están haciendo ninguna campaña de solicitud de dinero.

La familia y amigos, recuerdan con mucho cariño a Randall Gamboa.