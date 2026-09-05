Banco Popular acerca a las familias nuevas herramientas para proteger a niños y jóvenes en el mundo digital

Niños, niñas y adolescentes se relacionan cada vez más con Internet y los entornos digitales como parte de su vida cotidiana. Frente a esta realidad, el Banco Popular impulsa una nueva iniciativa para brindar a las familias del país herramientas prácticas que les ayuden a navegar, aprender e interactuar de manera más segura y responsable en el mundo digital.

Mediante una alianza con KidsNetGuard (KNG), el Banco pone a disposición de niños, niñas, adolescentes, madres, padres y personas encargadas contenidos educativos para aprender de una manera sencilla y cercana a proteger datos personales, crear contraseñas seguras, reconocer intentos de fraude y comprender los riesgos asociados con la identidad y la huella digital.

La iniciativa forma parte de la Estrategia de Sostenibilidad del Banco Popular y amplía su visión de la educación financiera hacia uno de los principales desafíos que enfrentan las nuevas generaciones: aprender a tomar decisiones seguras y responsables en un entorno crecientemente digital.

La necesidad de avanzar en la educación financiera y digital se refleja en los resultados de PISA 2022. En Costa Rica, el 43% de los estudiantes de 15 años no alcanzó el nivel básico de competencia financiera (Nivel 2), lo que evidencia importantes desafíos para la toma de decisiones informadas en un entorno cada vez más digital. Asimismo, el 57% indicó haber realizado compras en línea durante los 12 meses previos a la evaluación, una realidad que subraya la importancia de fortalecer desde edades tempranas las capacidades para proteger datos personales, reconocer riesgos y utilizar de forma segura las herramientas tecnológicas.

“Las nuevas generaciones están entrando al mundo digital cada vez más temprano. Como Banco tenemos la oportunidad de acompañarlas no solo con innovación y mejores servicios, sino también con conocimiento para que puedan aprovechar la tecnología de manera segura. Queremos que niños, jóvenes y familias tengan más herramientas para reconocer riesgos, proteger su información y tomar mejores decisiones”, afirmó Jessica Borbón, directora de Relaciones Corporativas del Banco Popular.

APRENDER A PROTEGERSE

Los recursos desarrollados mediante esta alianza incluyen contenidos pedagógicos, guías, instructivos y herramientas gráficas adaptadas a distintas edades, con el propósito de facilitar el aprendizaje y las conversaciones en familia sobre seguridad digital.

Entre los temas se encuentran la navegación segura en Internet, protección de datos personales, creación y manejo de contraseñas, identidad y huella digital, prevención de fraudes y reconocimiento de diferentes modalidades de engaño e ingeniería social.

Los materiales incorporan además el universo educativo desarrollado por KidsNetGuard y personajes como Luna, mediante los cuales conceptos que pueden resultar complejos se presentan con un lenguaje cercano, amigable y comprensible para las poblaciones más jóvenes.

El objetivo es trascender la prevención de un fraude específico y contribuir a desarrollar conocimientos y capacidades que acompañen a las personas durante las distintas etapas de su vida digital.

UNA GENERACIÓN MÁS DIGITAL

“Innovar también significa preparar a las personas para utilizar la tecnología con confianza y seguridad. Con esta iniciativa queremos estar cerca de las familias desde edades tempranas y contribuir a formar una generación más informada, crítica y preparada para desenvolverse en el mundo digital”, señaló Borbón.

Con esta iniciativa, el Banco Popular fortalece su propuesta de educación financiera y seguridad digital y amplía la manera en que acompaña a las distintas generaciones, integrando innovación, prevención y educación como herramientas para generar bienestar.

Las familias interesadas pueden conocer y utilizar gratuitamente estos recursos a través de la plataforma de Educación Financiera del Banco Popular: