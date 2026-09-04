Efraín Ureña confirma pelea titular en Guatemala 

El boxeador generaleño Efraín Ureña confirmó a Tv Sur, que el próximo 5 de diciembre disputará una pelea titular en Guatemala y al mismo tiempo trabajan para buscar otro combate por cinturón para octubre en nuestro país.
El boxeador generaleño Efraín Ureña confirmó a Tv Sur, que el próximo 5 de diciembre disputará una pelea titular en Guatemala y al mismo tiempo trabajan para buscar otro combate por cinturón para octubre en nuestro país.
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