Efraín Ureña confirma pelea titular en Guatemala 

Por
Johan Garcia G.
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El boxeador generaleño Efraín Ureña confirmó a Tv Sur, que el próximo 5 de diciembre disputará una pelea titular en Guatemala y al mismo tiempo trabajan para buscar otro combate por cinturón para octubre en nuestro país.

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