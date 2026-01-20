Concluyen la nueva infraestructura de la Escuela Alto Laguna en Osa

Se ha concluido al 100% la obra, así se dio a conocer por medio de la página en Facebook Territorio Ngäbe Alto Laguna de Osa, que la nueva infraestructura de la Escuela, ya está lista.

Indicaron que fueron años de espera y al fin se logró, por lo que hay nueva escuela en el territorio, donde los niños ahora tendrán mejores condiciones para recibir sus clases en comparación con las infraestructuras anteriores.

La nueva escuela, incluye cuatro aulas académicas en 72 metros cuadrados, un aula de preescolar de 84 metros cuadrados, una batería sanitaria, una sala de espera de padres de familia, el comedor de 72 metros cuadrados, cancha techada y obras complementarias.

El proyecto lo inició el Ministerio de Educación Pública en noviembre del 2024 y tuvo una inversión de 631 millones de colones, aproximadamente.