Liceo San Pedro cerró con éxito el fútbol colegial y ahora apunta al campo traviesa

El Liceo San Pedro en Pérez Zeledón fue un anfitrión destacado de la final nacional de futbol categoría D colegial y ahora se prepara para ser sede de otra final nacional en campo traviesa.
El Liceo San Pedro en Pérez Zeledón fue un anfitrión destacado de la final nacional de futbol categoría D colegial y ahora se prepara para ser sede de otra final nacional en campo traviesa.
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