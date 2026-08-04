Liceo San Pedro cerró con éxito el fútbol colegial y ahora apunta al campo traviesa

Por
Johan Garcia G.
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El Liceo San Pedro en Pérez Zeledón fue un anfitrión destacado de la final nacional de futbol categoría D colegial y ahora se prepara para ser sede de otra final nacional en campo traviesa.

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