En la Escuela Rodrigo Facio aprendieron sobre incendios forestales, casi 700 estudiantes en Pérez Zeledón recibieron capacitación

La prevención de los incendios forestales comienza con la educación, y los niños y las niñas se están convirtiendo en protagonistas de este esfuerzo en las comunidades cercanas al Parque Nacional Chirripó. Mediante el Plan de Alerta Temprana (PAT) para la prevención educativa de incendios forestales, que promueve el Área de Conservación La Amistad Pacífico.

Uno de los centros educativos donde se llevó a cabo fue en la Escuela Rodrigo Facio en La Bonita de Pérez Zeledón.

El programa busca reducir el riesgo de incendios forestales provocados por actividades humanas, mediante talleres participativos.

Los alumnos aprenden qué es el fuego, cómo se origina un incendio forestal y cuáles son sus consecuencias para los bosques, la flora, la fauna, las fuentes de agua y los ecosistemas.

También, conocen medidas prácticas para evitar incendios, especialmente durante la época seca, como no quemar basura ni hojas secas y evitar las quemas agrícolas durante los períodos de mayor riesgo.

Uno de los protagonistas de estas jornadas es Toño Pizote, la mascota de la prevención de incendios forestales de Costa Rica.

De esta manera, los niños y las niñas se convierten en mensajeros de la prevención y agentes de cambio en sus comunidades, promoviendo buenas prácticas y una mayor responsabilidad en el uso del fuego.

Esta iniciativa ya llegó a casi 700 estudiantes de Pérez Zeledón y si hay escuelas interesadas en formar parte, deben comunicarse al Área de Conservación La Amistad Pacífico.

Así que al igual que los estudiantes de esta escuela, varios centros educativos del cantón, ya participaron en este proceso formativo.