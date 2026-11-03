Proyecto de mejoras al acueducto de Pérez Zeledón fue finalizado

Unas 72 mil personas del cantón de Pérez Zeledón se benefician con el proyecto de mejoras al sistema de acueducto del cantón, Etapa II, una iniciativa del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) que busca fortalecer el abastecimiento de agua potable en diferentes comunidades.

El proyecto tuvo una inversión de 17,64 millones de dólares y representa una importante mejora en la infraestructura del sistema de distribución de agua potable.

Entre los principales trabajos destacan la sustitución de 75 kilómetros de tubería, la instalación de 62 hidrantes y la incorporación de tres estaciones de bombeo.

Además, se proyecta la instalación de 5.703 previstas domiciliares.

Otro de los componentes importantes de esta iniciativa es la construcción de cuatro tanques de almacenamiento, ubicados en los sectores de Universidad Nacional, Quebrada Honda, Las Juntas de Pacuar y el sector de Aeropuerto.

Según el AyA, estas obras permitirán contar con una infraestructura más moderna y sostenible, favoreciendo un servicio de agua potable más eficiente y confiable para miles de familias de Pérez Zeledón.

La presidenta ejecutiva de la institución, Lourdes Sáurez, destacó que estas obras se lograron concretar.

Aunque los trabajos ya se concluyeron, todavía no tienen fecha para realizar un acto formal.

La institución también destacó el trabajo conjunto entre las comunidades, las instituciones y los diferentes actores involucrados para hacer posible el desarrollo de este proyecto.

Cabe indicar que con esta inversión, se buscar mejorar la calidad de vida, sostenibilidad y futuro de los habitantes del cantón, con el propósito de contar con un sistema de abastecimiento más eficiente, con mayor capacidad y preparado para responder a las necesidades de las comunidades.