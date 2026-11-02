Torneo de programación reunió a estudiantes del CTP Ambientalista de Pedregoso y Científico de Pérez Zeledón

En este 2026, se llevó a cabo la tercera edición del Torneo UNA Brunca Code Challenge, con la participación de unos 70 estudiantes de los colegios Científico de Pérez Zeledón y Ambientalista Isaías Retana Arias de Pedregoso.

Se trata de un torneo de programación que maneja el proyecto de fortalecimiento de Stem de la Universidad Nacional, que buscar acercar a los estudiantes con las habilidades tecnológicas y programación informática.

Este torneo busca inspirar y fomentar el interés en el ámbito de la programación y la tecnología.

De esta manera, se llevó a cabo la tercera edición de este torneo.