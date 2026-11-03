Centro Morpho abre sus puertas a 8 participantes internacionales para capacitarlos sobre vida independiente

Cooperación japonesa impulsa la autonomía de personas con discapacidad. Durante una semana, ocho personas de diferentes países se encuentran en Costa Rica para conocer más sobre la vida independiente.

Precisamente, por cuarto año consecutivo, el Movimiento de Vida Independiente de Pérez Zeledón, el Centro Morpho recibe a personas con discapacidad de diferentes países tras convenio con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA.

Los participantes son de: Chile, Nicaragua, Bolivia, Paraguay y México.

Como parte del proceso, este tres de noviembre, participaron en un taller de pares, que tuvo lugar en el Hotel del Sur.

El curso se denomina: desarrollo de capacidades de los líderes con discapacidad para la implementación de la Convención Internacional de Naciones Unidades sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El proceso formativo inicia con tres semanas en Japón y luego una semana en Costa Rica, específicamente en Pérez Zeledón.

Los participantes, se refieren a lo aprendido en este proceso formativo.

El Centro Morpho recibe estos pasantes como parte de un convenio que firmaron con JICA.

El Centro Morpho participó en una primera etapa por tres años con JICA y les ampliaron por tres años más.