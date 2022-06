Este miércoles hicieron un llamado a derribar mitos que promuevan el maltrato en la vejez

Pérez Zeledón. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas se realizó una mesa redonda en las instalaciones de la

Universidad Nacional, con el enfoque “Derribando mitos y estereotipos para un envejecimiento saludable”

La mesa redonda pretende propiciar un espacio de reflexión y concientización sobre la importancia de eliminar los mitos y estereotipos que promueven la discriminación, la violencia y las situaciones de maltrato en la vejez.

Entre los hallazgos de un estudio que entrevistó a 816 personas entre 18 y 64 años residentes en el país destacó que el 63,5% de los encuestados opinó que en Costa Rica son respetadas “poco” las personas de 65 años y más.

El 32,8% respondió que “mucho” y el 4.9% que “nada”.

También se les consultó a las personas entrevistadas si en el país se respetan los derechos humanos de las personas adultas mayores, ante lo cual el 50,6% indicó que no se respetan, el 47,1% que sí se hace y el 2,3% señaló no saber o no respondió la pregunta.

La actividad se desarrolló en el Campus Pérez Zeledón en respuesta a la Declaratoria de 2022: Año de las Universidades Públicas por los Territorios y las Comunidades.