Ganaderos alertan sobre el aumento sostenido de las importaciones de carne bovina Región Brunca produce el 12% de la producción nacional

La Corporación Ganadera (CORFOGA) alerta sobre el aumento, de casi el doble, de la importación de carne bovina. Según estadísticas de la Corporación, se está importando carne de Nicaragua, Estados Unidos, Chile, Guatemala y otros países, sumando un acumulado de más 16 000 toneladas de producto bovino del 2022 al 2025.

En el caso de Nicaragua en el 2022 la importación fue de 5 516.67 toneladas, en el 2023 fueron 8 428.81, en el 2024 alcanzaron las 8 418.67 y el año pasado 2025 se compraron a ese país 10 649.57 toneladas de carne bovina.

Las importaciones de los Estados Unidos se han mantenido con una variación del 10% mientras que de Chile se presenta un incremento de un 385%.

El director ejecutivo de la Corporación Ganadera Luis Diego Obando considera que este aumento, de mantenerse en tendencia, puede afectar la producción nacional de carne bovina.

Precisamente, en el caso de la Región Brunca los datos de la Corporación indican que se producen más de 10 000 toneladas de carne bovina anualmente (12% de la producción nacional) en 6 814 fincas distribuidas en toda la región.

De ahí que piden consumir carne nacional, que es una carne inocua, de ganadería sostenible, es importante apoyar al productor nacional que cumple con la normativa ambiental y de normas de calidad.

La carne costarricense cumple con la normativa sanitaria, proviene de una producción ganadera que no solo respeta el medio ambiente, sino que contribuye con la reducción de gases de efecto invernadero, los ganaderos costarricenses ponen en práctica todas aquellas tecnologías de mitigación de gases.

El consumidor debe revisar la etiqueta, que debe estar visible en el producto pre empacado o en su caso la información debe estar en una pizarra o afiche, esto para que conozca el origen de la carne que consume.

En muchas ocasiones la carne que proviene de otros países podría ser carne con procesos de tenderización que involucran aditivos químicos para garantizar la suavidad.

La Corporación Ganadera insiste en que el consumidor se debe informar sobre los aditivos o productos químicos que le fueron inyectados a la carne que desea consumir.

Es importante destacar que la producción nacional alcanzó en 2025 las 98 693 toneladas, suficiente para abastecer el mercado interno de carne de gran valor nutricional, por de animales alimentados en pasturas.