Falleció el presbítero diocesano Alexis Madrigal

Este jueves, por medio de una publicación de Radio Sinaí, se dio a conocer sobre el fallecimiento del sacerdote diocesano, Alexis Madrigal Ramírez.

Nació en la provincia de Cartago, pero la vida lo convirtió en un generaleño más, un hombre entregado a Dios, a la iglesia, a su labor en el sacerdocio y estuvo por muchos años como cura párroco de la Parroquia San Isidro Pérez Zeledón.

En mayo del 2025, fue el dedicado del tradicional partido de sacerdotes en el Estadio Municipal, como parte de los festejos patronales.

En varias ocasiones, compartió en Tv Sur, entrevistas, entre ellas, estuvo en Tras Las Huellas de la Historia en setiembre de 2019

Descansa en paz, Padre Madrigal, como de cariño siempre se le decía.