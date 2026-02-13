Recogen muestras del Lago San Juan en el Chirripó para monitorear cambios climáticos

Una vez al mes, personal del Parque Nacional Chirripó, recolecta una muestra del agua del Lago San Juan, con el fin de enviarla a la Universidad Nacional, donde es analizada para monitorear los cambios climáticos que afectan el ecosistema de páramo.

Enzo Vargas, administrador del Parque Nacional Chirripó, informó que se llevan a cabo dos recolecciones.

Unes para investigación que se llama isotopos estables del agua, que es para saber de dónde viene el agua que cae en el Chirripó, hacia dónde se va cuando se evapora y saber también si el agua se está calentando más que antes y evapora más rápido por el posible calentamiento o cambio climático.

La segunda es para la integridad ecológica, esto trata en media parámetros físico químico y determinar, por ejemplo, con el oxígeno disuelto, PH, conductividad y otras variables, como está la calidad del agua para que se den la condición idónea de un ecosistema sano sin perturbación del ser humano para que ocurran los mejores procesos naturales.

Estos estos lagos son de origen glaciar, formados por deformaciones del terreno producto de antiguos glaciares.

Por esta razón, no está permitido ingresar en ellos, ya que podrían contaminarse y alterarse sus condiciones naturales.

Entre datos interesantes, es que es la laguna de mayor altitud de Centroamérica, a 3,340 msnm, tiene una profundidad de 22 metros, aproximadamente, con un área de 8 hectáreas y se perciben aquí temperaturas muy bajas, la cual se encuentra ubicada en el sector conocido como El Valle de los Lagos, cerca del Albergue Base Crestones, que lo forman tres lagos, el más grande es este.

Estos lagos son resultado de la intensa dinámica climática y geológica del Pleistoceno. Drenan sus aguas al Río Chirripó Pacífico.

En el fondo de estos lagos se han encontrado sedimentos con contenido de carbono que datan de hace 4.000 años, lo que demuestra que en aquella época hubo incendios forestales en esa zona, probablemente provocados por fenómenos naturales o por los habitantes de la zona.

Este es uno de los tantos atractivos que se encuentran en el Parque Nacional Chirripó.