22 familias productoras de cítricos en Pérez Zeledón recibieron más de 40 millones de colones en insumos y equipos

El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) destinó más de ₡46,6 millones para fortalecer la actividad citrícola en los distritos de Cajón y San Pedro de Pérez Zeledón, mediante la entrega de insumos agrícolas y equipos especializados para productores de la zona.

La inversión, realizada a través del Servicio de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria, permitió la entrega de fertilizantes, enmiendas y fungicidas, además de motoguadañas, fumigadoras, sierras, tijeras de podar y estañones plásticos, herramientas fundamentales para mejorar el manejo y productividad de las plantaciones.

En Pérez Zeledón, la producción de cítricos representa una de las principales actividades económicas para decenas de familias rurales. Cultivos como limón mandarina, limón mesino y naranja valencia generan empleo directo e indirecto, además de abastecer mercados locales y nacionales.

No obstante, las personas productoras enfrentan desafíos importantes relacionados con el bajo rendimiento por hectárea, el aumento en los costos de producción y la presencia de plagas y enfermedades, por lo que este tipo de apoyo institucional resulta clave para fortalecer la competitividad del sector.

El proyecto beneficia directamente a 22 productores y sus familias, quienes cuentan con plantaciones establecidas y arraigo en el territorio. Con esta intervención, el Inder busca promover un manejo técnico más eficiente que permita mejorar la calidad de los cultivos, aumentar la productividad y fortalecer los ingresos familiares.

La iniciativa es resultado del trabajo articulado entre el Inder, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Oficina Agropecuaria de la Municipalidad de Pérez Zeledón. Como parte del proceso, las instituciones realizaron visitas de campo conjuntas para identificar necesidades específicas, validar la tenencia de la tierra y definir el paquete tecnológico más adecuado para cada unidad productiva.

Además, las personas beneficiarias recibirán procesos de capacitación en buenas prácticas agrícolas, manejo integrado de plagas y uso racional de insumos, con el objetivo de garantizar una producción más sostenible y eficiente.

La Asociación de Productores El Chirripó (APECH) desempeñó un papel fundamental como organización articuladora, ya que la mayoría de los productores comercializa su fruta mediante esta asociación, la cual cuenta con centro de acopio y empaque.

Con esta inversión, el Inder reafirma su compromiso con el desarrollo territorial sostenible, fortaleciendo una cadena productiva estratégica para la seguridad alimentaria, la economía local y el bienestar de las familias rurales de Pérez Zeledón.