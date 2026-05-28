Inclusión laboral y familias fue el taller organizado en Conapdis

José Antonio Castro Arguedas, tiene 29 años de edad, es vecino de La Guaria de San Pedro y tiene el Trastorno del Espectro Autista, logró graduarse como bibliotecólogo, pero no ha conseguido opciones labores.

José Antonio, estuvo este jueves en el taller denominado inclusión laboral y las familias, que fue organizado por el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad de Pérez Zeledón y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

La actividad tuvo la participación de 25 personas, aproximadamente y se realizó en las instalaciones del Conapdis.

La actividad es parte de la agenda de la celebración del Día Nacional de Personas con Discapacidad, que es este viernes 29 de mayo.

Este viernes habrá una actividad recreativa en el Polideportivo, con la participación de diferentes grupos que reúnen a personas con discapacidad.