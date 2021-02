Guardavidas muestran peligro en Punta Achiote en Playa Hermosa de Osa

Osa. En este sector, un pescador perdió la vida y por esa razón, con el fin de hacer conciencia a la población, el grupo Guardavidas Costa Ballena Lifeguards, por medio de su página en Facebook, publicaron un video.

Hicieron un recorrido en el sector de Punta Achiote en Playa Hermosa de Osa, donde con olas más pequeñas pero no deja de ser igual de peligroso para personas que no tienen conocimiento de la zona y no reconocen los factores de riesgo.

También, se encontraron a unos jóvenes que les explique la situación del lugar.

El fin de estas imágenes, es hacer un llamado a la prevención.