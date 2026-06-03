Tres personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en Pérez Zeledón 

Por
Johan Garcia G.
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En menos de 7 horas, dos accidentes de tránsito cobraron tres vidas en carreteras de Pérez Zeledón, en lo que llevamos de este año, 23 personas fallecieron en sitio en carreteras de la región.

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