Tres personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en Pérez Zeledón 

En menos de 7 horas, dos accidentes de tránsito cobraron tres vidas en carreteras de Pérez Zeledón, en lo que llevamos de este año, 23 personas fallecieron en sitio en carreteras de la región.
En menos de 7 horas, dos accidentes de tránsito cobraron tres vidas en carreteras de Pérez Zeledón, en lo que llevamos de este año, 23 personas fallecieron en sitio en carreteras de la región.
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