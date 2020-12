Hospital Escalante Pradilla desmiente categóricamente que personal deba usar pañales y que se les violente sus derechos

Pérez Zeledón. En el hospital Fernando Escalante Pradilla (HEP) de Pérez Zeledón trabajan con las condiciones de seguridad adecuadas, los equipos de protección personal (EPP) requeridos y con el apego a los lineamientos institucionales para la atención de pacientes con covid-19.

La doctora Joyce Solís Castro, directora general afirma que se está trabajando intensamente por mantener los servicios y la atención a todos los usuarios del cantón.

“Siempre hemos sido respetuosos de cumplir los lineamientos institucionales con respecto al manejo de la pandemia. Desde este jueves se cuenta con el acompañamiento de autoridades en epidemiología, como lo son la doctora Guzmán y el doctor Quesada, quienes se han reunido con los funcionarios de los diferentes servicios para explicarles cuál es el equipo de protección personal necesario a utilizar de acuerdo con el área de trabajo” explica la doctora Solís Castro.

Actualmente el centro médico cuenta con 65 funcionarios con orden sanitaria por covid-19, de los cuáles 25 fueron captados por el brote, todos ellos de momento asintomáticos. La mayoría del personal ya está en la última etapa de su recuperación.

La doctora Laura Pérez, especialista en salud Ocupacional y Medicina del Trabajo, explica que hasta la fecha los funcionarios de atención directa a pacientes covid-19 en los servicios de Emergencia y en salón, han contado con mascarillas nuevas cada vez que lo han requerido.

“Contamos en este momento con un stock de respiradores N-95 o equivalente y la semana pasada hubo un reforzamiento de suministro por el nivel central. En el caso que corresponda se aplica el lineamiento emitio por la CCSS para uso extendido y reutilización de este insumo, bajo la supervisión del proceso para que se cumpla adecuadamente, explica la doctora Pérez.

Lo que se está reutilizando en las últimas dos semanas son las caretas y lentes monogafas que son de material reutilizable. Según explica la especialista en salud ocupacional, se sigue el lineamiento institucional que se emitió desde el inicio de la pandemia para desinfectarlas y lavarlas.

Para la doctora Marjorie Valverde Esquivel, jefa del servicio de Enfermería, el incremento de casos que se vive en la comunidad de Pérez Zeledón, se ve reflejado en la situación que enfrenta el hospital.

“Ha sido un trabajo muy arduo en la atención de los pacientes y la protección que debe tener el personal. Hemos asegurado sobre todo el cumplimiento de los protocolos para poder hacer uso de los diferentes equipos de protección personal (EPP) que pueden ser reutilizados” afirma la doctora Valverde Esquivel.

Colaboradores defienden hospital y recriminan acciones de desprestigio.

“He estado atendiendo pacientes respiratorios de Emergencias, he estado en el área de pacientes covid-19 severos y en el área de hospitalización de pacientes covid-19 y desmiento cualquier información de que se haya utilizado equipo de protección personal que no sea el suministrado por la CCSS. Lo de los pañales lo desmiento categóricamente”, doctor Marlon Andrés Quesada Sancho.

“Quiero desmentir las aseveraciones que se están difundiendo acerca de las malas condiciones en las que trabajan los profesionales de este hospital. Nunca se nos ha insinuado siquiera a tener que utilizar pañales, en ningún momento se nos ha solicitado semejante cosa y siempre se nos ha proporcionado el equipo de protección personal”, doctora Mariana Alarcón Retana, médico de la Unidad covid-19.

“Nosotros sí estamos trabajando con las medidas de seguridad adecuadas, sí nos ofrecen los equipos de protección personal y los rumores de que se nos dice que utilicemos pañales no son ciertos”, doctor Alexander Elizondo, médico de la Unidad covid-19, código 16788.

“Siempre he tenido el equipo de protección personal completo, nunca se me ha limitado para tomar mi tiempo de descanso, ni el tiempo de alimentación”, doctora Bárbara Villegas Rosalo, código 15881.

“Durante mis labores nunca se me ha pedido el uso obligatorio de pañal, se me permite hacer uso de los tiempos de alimentación y se me ofrecen los EPP en todo momento”, doctora Melissa Castillo Corrales, código 16536.

“Me consta que no se nos obliga a utilizar ningún pañal y se nos facilita el equipo necesario para nuestra protección y realizar nuestras labores de manera adecuada”, doctora María Guadalupe Montoya Flores, médico general.

“En ningún momento se nos ha hablado del tema de los pañales para utilizar en caso de tener necesidades y siempre nos entregan los equipos completos. En cuanto los tiempos de comida siempre hemos sido ordenados y salimos con tiempo para que los chicos puedan bañarse y vestirse y tomar el tiempo que corresponde, no hay anomalías”, Luis Saborío Castro, enfermero Unidad covid-19.

La institución actualizó el pasado 22 de octubre el lineamiento temporal para el uso extendido o reutilización de respiradores filtrantes de partículas (N-95 o sus equivalentes) ante un escenario de escases o riesgo de desabastecimiento de EPP, durante la emergencia sanitaria por covid-19, el cual se basa en las recomendaciones internacionales.

La misma viene a complementar otras tácticas de protección al personal y de uso racional de respiradores filtrantes de partículas, tales como: minimizar el número de personas expuestas al virus y que necesiten protección, definir zonas y actividades que requieren protección de alto grado y el priorizar el uso del respirador en el personal con mayor riesgo de exposición.

Estas recomendaciones están dirigidas a todo el personal de salud que atiende directamente pacientes covid-19 y que realiza o asiste procedimientos que generan aerosoles de la vía aérea utilizando de manera conjunta la careta y no con monogafas, ya que ésta reduce la probabilidad de contaminar la superficie externa del respirador.

“Hemos estado muy comprometidos con el proceso de la atención de la emergencia por el covid-19. Hemos sido enfáticos en tratar de proteger al personal que está a cargo de la atención de la emergencia, que está en la primera línea de batalla. Para ello constantemente hemos involucrado en un proceso de capacitación, dotado a todo el personal del material de protección necesario como la institución nos lo ha suministrado”, destaca el doctor Carlos Emilio Argüello Castro, jefe del servicio de Emergencia.