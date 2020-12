Líderes de Enfermería en la Región Brunca imploran a población por una Navidad segura

Pérez Zeledón. Los directores de los servicios de Enfermería de la Red de Prestación de servicios de salud de la región Brunca de la CCSS imploran a los pobladores fuerza, protección, cuidado y reflexión para que todas las familias estén seguras y libres de covid-19 en esta época de fiestas.

La doctora Dacia Granados Jiménez, directora de Enfermería del área de salud de Pérez Zeledón, fue de las primeras en levantar la mano para unirse al llamado colectivo de todos sus colegas directores de Enfermería que integran la Red en la Zona Sur del país.

Ellos y ellas están muy preocupados por la cantidad de personas enfermas en la región y la saturación de pacientes que sufre el hospital Escalante Pradilla.

“Es una tarea difícil, de mucho compromiso y de gran responsabilidad la que tenemos sobre nuestros hombros. Pero hay esperanza y por eso es por lo que entre los colegas de la región Brunca nos propusimos trabajar como un solo equipo, que busca en común el bienestar de todas las personas” dice la doctora Granados.

La doctora Marjorie Valverde Esquivel, directora de enfermería del hospital Escalante Pradilla también está en la primera línea de batalla contra el SARS-CoV-2 causante del covid-19.

Mensajes de líderes de Enfermería región Brunca

Doctora Marta Chevez Herra: Que la tentación de salir innecesariamente no sea más fuerte que usted. (Área salud Buenos Aires).

Doctora Marjorie Valverde Esquivel: No desfallecer en estos días de amor y paz. (Hospital Escalante Pradilla).

Doctora Yuly Rodríguez Vásquez: Que la sensatez y el compromiso prevalezcan en las familias costarricenses. (Hospital San Vito).

Doctor Sigifredo Ríos Elizondo: Sí podemos protegernos entre todos, somos más fuertes que un virus. (Área salud Coto Brus).

Dra. Edita Caballero Álvarez: No expongan a sus seres queridos, porque si nos cuidamos entre todos estamos demostrando con hechos nuestro afecto. (Área de salud Golfito).

Doctora Ana Lorena Villalobos Vindas: Pobladores de nuestra región, hagamos equipo juntos; nosotros les orientamos en el quehacer cotidiano, pero ustedes protéjanse mucho. (Área salud OSA).

Doctora Mirna González Acosta: Reinventémonos, hagamos actividades virtuales, tamaleadas sanas, y no olvidemos que queremos familias seguras. (Área de salud Corredores).

Doctora Ehira González Navarro: De corazón les pido proteger mucho a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como diabetes, asma e hipertensión arterial. (Hospital de Golfito).

Doctora Dacia Granados Jiménez: Que la protección sea la principal invitada en esta Navidad (Área salud PZ).

Doctor Eduardo Cervantes Jiménez: Esta Navidad es diferente. Celebrémosla con nuestra burbuja familiar, siguiendo todas las recomendaciones de aseo, distanciamiento, con amor y alegría de esta época. (Hospital Tomás Casas).

Doctora Iris Juárez Carmona: Sí nos lavamos las manos, guardamos distancia de dos metros y estornudamos correctamente esto será garantía de días más felices y menos preocupación. (Hospital de Ciudad Neily).

Doctora Rosa Gallardo Guerra: Es una bonita época para trabajar en equipo y demostrar por qué los seres humanos nos reinventamos todos los días. (Jefe regional de Enfermería).

Esta lucha por cuidarse todos y tener familias más seguras y consientes en Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus, Corredores, Golfito y Osa surge luego de darse a conocer el megatraslado de pacientes con covid-19 que permanecían en el hospital Fernando Escalante Pradilla y que requirieron su envió a hospitales del Gran Área metropolitana.

“Nosotros ponemos nuestras fuerzas y las de nuestros compañeros de salud para atenderlos. A ustedes les toca fortalecerse como familia y cuidarse mucho” Mensaje general de los líderes de Enfermería de la región Brunca.